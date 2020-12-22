Стало известно, насколько подорожала Олимпиада в Токио из-за пандемии

Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса на год увеличился до 15,8 миллиарда долларов, информирует агентство Kyodo. Это примерно на 2,85 миллиарда долларов больше, чем изначальная сумма.

Большая часть суммы пойдет на расходы по благоустройству спортивных объектов и обслуживанию Олимпийской деревни.

931 миллион будет потрачен на меры по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, МОК и оргкомитет Олимпийских игр в Токио в конце марта этого года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии.

Теперь Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.