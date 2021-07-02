Стало известно, где будут готовиться российские спортсмены к Олимпиаде в Токио

Представители сборной России по семи видам спорта будут тренироваться в Японии на заключительном этапе подготовки к Олимпийским играм в Токио, информирует сайт Министерства спорта России.

В Япония будут тренироваться сборные по гольфу — женщины (14 июля — 1 августа), гребному слалому (8-24 июля), гребному спорту (2-18 июля), парусному спорту (11-13 июля), прыжкам в воду (13-21 июля), регби-7 — женщины (10-23 июля), тхэквондо (12-26 июля).

В Приморском крае во Владивостоке будут тренироваться сборные по бадминтону (11-20 июля), боксу (2-20 июля), дзюдо (9-27 июля), легкой атлетике (21-30 июля), плаванию (7-22 июля), спортивной борьбе (вольная борьба, мужчины — 17 июля — 4 августа, вольная борьба, женщины — 11-30 июля, греко-римская борьба — 13-30 июля), стендовой стрельбе (11-25 июля), триатлону (6-24 июля), баскетболу 3х3 (10-17 июля), пулевой стрельбе (13-25 июля), стрельбе из лука (12-18 июля), художественной гимнастике (11 июля — 3 августа), водному поло — женщины (16-20 июля); в Партизанске — сборная по гребле на байдарках и каноэ (7-30 июля).

Хабаровский край примет сборные по велосипедному спорту (ВМХ-гонки, парк — 21-25 июля, МТВ — 14-21 июля), прыжкам на батуте (13-25 июля), фехтованию (8-22 июля). Омская область — сборные по велосипедному спорту (трек — 23 июня — 26 июля, ВМХ-гонки — 15-20 июля), Улан-Удэ (Республика Бурятия) — сборные по боксу — женщины (30 июня — 18 июля), синхронному плаванию (13-29 июля), Южно-Сахалинск (Сахалинская область) — сборные по теннису (8-18 июля), каратэ (13 июля — 1 августа), Казань (Республика Татарстан) — сборную по велосипедному спорту (ВМХ-фристайл — 15-20 июля).

В УТЦ «Новогорск» будут готовиться сборные по современному пятиборью (14-31 июля), волейболу (1-17 июля), гандболу — женщины (8-17 июля), легкой атлетике (1 июля — 2 августа). В ТЦСКР «Озеро Круглое» — сборные по спортивной гимнастике (20 июня — 16 июля) и плаванию на открытой воде (1-30 июля). На базе «Юг Спорт» в Сочи — сборная по тяжелой атлетике (9-31 июля).

В Германии — сборная по конному спорту (выездка — 14 мая — 6 июля, троеборье — 16 мая — 11 июля), в Швейцарии — сборная по пляжному волейболу (3-12 июля), в Италии и Андорре — сборные по велосипедному спорту (шоссе — 21 июня — 21 июля), в Нидерландах — женская сборная по гандболу (1-5 июля), во Франции — женская сборная по триатлону (21 июня — 18 июля).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.