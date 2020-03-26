Стала известна возможная дата проведения Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году

МОК работает со спортивными организациями над созданием «окна» в июле-августе для проведения перенесенной Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году.

— Олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля, и Открытым чемпионатом США по теннису, который должен начаться в самом конце августа, — цитирует ТАСС главу координационного комиссии МОК Джон Коутса со ссылкой на Reuter. — Мы хотим утвердить финальные даты в течение четырех недель.

Во вторник 24 марта президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса, с условием, что Игры должны состоятся не позднее лета 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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