Стала известна причина потери сознания российской лучницы на Олимпиаде в Токио

Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о состоянии лучницы Светланы Гомбоевой, потерявшей сознание в ходе олимпийской квалификации в стрельбе из лука.

«Она почувствовала себя плохо в результате теплового или, скорее, солнечного удара во время проведения квалификационного раунда, — приводит слова Жолинского ОКР. — Это произошло на фоне высокой температуры окружающей среды. Сейчас на солнце +38 градусов. В совокупности с высокой влажностью это дало такой результат. Сейчас она чувствует себя хорошо, мы ее осмотрели, она отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Скорректируем режим гидротации, водный режим, а также режимы сны и отдыха. Она будет готова к соревнованиям. Родным беспокоиться не стоит. Все нормально, она под присмотром. У нас хороший коллектив врачей, мы справимся. Пусть не переживают».

Напомним, 23-летняя спортсменка смогла набрать 630 баллов и заняла 45-е место. В 1/32 финала Гомбоева сразится с Габриэлой Шлессер (Нидерланды).

25 июля Гомбоева также выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины.