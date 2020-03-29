Стала известна дата церемонии открытия Олимпиады в Японии в 2021 году

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио может пройти 23 июля 2021 года, сообщает The New York Times. Экстренная встреча Международного олимпийского комитета (МОК) состоится сегодня, 29 марта. 24 марта было объявлено о переносе Игр из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионатов Белоруссии по футболу и хоккею, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.