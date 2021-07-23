Спортсмены, судьи и тренеры произнесли олимпийскую клятву на церемонии открытия Игр
16:41
На церемонии открытия Олимпиады в Токио была произнесена клятва спортсменов, судей и тренеров. Впервые в истории ее произнесли не три человека, а шесть. В каждой паре — мужчина и женщина.
«Мы обещаем принять участие в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила в духе честной игры, вовлеченности и равенства.
Вместе мы солидарны и обязуемся заниматься спортом без допинга, без жульничества, без какой-либо дискриминации.
Мы делаем это ради чести наших команд, из уважения к фундаментальным принципам олимпизма и для того, чтобы с помощью спорта сделать мир лучше", — говорится в клятве.
Церемония открытия стартовала в 14.00 по московскому времени. «СЭ» ведет трансляцию мероприятия. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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