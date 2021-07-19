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Спортсмены сборной России не могут получить пробирки для сдачи тестов на COVID-19 в Токио

15:22

Российские спортсмены, заселившиеся в понедельник, 19 июля, в Олимпийскую деревню в Токио, испытывают затруднения с получением пробирок для сдачи тестов на коронавирус, сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

«Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли, — сказал Мамедов ТАСС. — Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается. Ждем общего собрания, которое наш штаб проводит сегодня, зададим там все вопросы».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее гимнастка Ангелина Мельникова сообщала о переносе тренировки женской сборной России по спортивной гимнастике из-за сбоя работы транспорта в Олимпийской деревне.

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