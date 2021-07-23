Спортсменов обязали соблюдать соцдистанцию на церемонии открытия Олимпиады

Спортсменов, участвующих в церемонии открытия Олимпиады в Токио, обяжут соблюдать социальную дистанцию.

Перед началом церемонии спортсмены должны будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время шествия дистанция составит один метр. Таблички с названиями стран и мегафоны, которые используются во время церемонии открытия, будут утилизированы.

Ранее стало известно, что российская делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады под 77-м номером.

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 14.00 (мск). 21 июля сообщалось, что открытие Игр посетят главы 15 государств и международных организаций.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако была перенесена на год из-за пандемии. Россию представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.