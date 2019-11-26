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Допинг

Спортивный юрист: «Решение исполкома ВАДА можно будет обжаловать в спортивном арбитражном суде»

14:24
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Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что с правовой точки зрения Всемирное антидопинговое агентство имеет право отстранить Россию от международных соревнований.

— С правовой точки зрения отстранение России возможно, поскольку действующий стандарт по соответствию, который также утвержден WADA, и испытывал действие с апреля 2018 года, он предполагает возможность применение подобных санкций, — сказал Пацев в интервью «Эхо Москвы».

На самом деле решение будет принимать исполком ВАДА, который может последовать рекомендациям Комитета по соответствию, и признать нашу национальную антидопинговую организацию РУСАДА несоответствующей кодексу. А, во-вторых, определить те или иные последствия такого несоответствия, коих много достаточно. Где исполком последует, а где нет, сказать сложно. Но в любом случае и то, и другое решение исполкома ВАДА можно будет обжаловать в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Дополнительная информация

https://echo.msk.ru/news/2543939-echo.html

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