Спортивный юрист объяснил, почему нашим спортсменам нельзя использовать имперский флаг на ЧМ

Спортивный юрист Артем Пацев объяснил, что международные федерации принимают самостоятельные решения относительно символики сборной России на том или ином чемпионате мира. Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) ближайшие два года российские спортсмены не могут выступать на ЧМ и Олимпийских играх под флагом РФ и слушать государственный гимн во время награждения.

— Главное требование, чтобы это был не государственный флаг РФ и не исторический, — отметил «СЭ» Артем Пацев. — То есть наш имперский флаг — черно-желто-белый — тоже не может быть использован. Остальное на усмотрение международных федераций. Но тут есть один интересный момент. Допустим, российская команда выступала в квалификационном турнире под собственным флагом, так как ограничения распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Как быть, если она успешно прошла отбор в финальную часть, допустим, футбольного чемпионата мира? Ведь получается, что в отборе участвовала одна команда, а в финальной части будет играть другая. (Тимур Ганеев)