Соревнования по триатлону и конному спорту на Олимпиаде в Токио перенесены на более ранее время из-за жары

Соревнования по триатлону и конному спорту на Олимпийских играх в Токио перенесены на более ранее время из-за возможной жары, сообщает Reuter.

Температура воздуха в Токио в июле и августе зачастую превышает 30 градусов по Цельсию. Высокая влажность усиливает дискомфорт для спортсменов и зрителей. Таким образом, соревнования в триатлоне перенесены с 7:30 на 6:30 по местному времени, а соревнования по конному спорту — на 7:30 и 8:00 (а не в 8:30). Изменения были произведены после обсуждений оргкомитета и Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании организации в Лозанне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что марафоны и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх 2020 года будут проведены в Саппоро. На этом переносе настаивал МОК, поскольку там опасались, что в Токио в это время будет слишком жарко, что опасно для здоровья спортсменов и зрителей. Власти столицы Японии категорически отказывались от переноса, поэтому на переговоры с ними отправился глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, которому удалось убедить администрацию Токио пойти навстречу