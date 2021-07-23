Знаменосец российской делегации на Олимпиаде в Токио фехтовальщица Софья Великая рассказала, что акции против проведения Игр не коснулись праздника во время церемонии открытия.

«Акции протеста не слышали и не видели. Наоборот, пока мы ехали к стадиону, видели людей, которые приветствовали нас, махали нам, улыбались, и это было радостью и счастьем. Думаю, что если бы не было ограничений, все улицы были бы ими полны», — рассказала Великая ТАСС.

Во время церемонии у стадиона в Токио прошла акция протеста, в которой приняли участие около 50 человек, они находились примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления.

«Япония — это другой мир, завораживающий, интересный, необычный, и, хотя я бывала здесь не раз, мне хотелось бы узнать об этой стране еще больше. Японцы — замечательный народ, и когда мы приезжали сюда на сборы, каждый встречный был готов нам помочь, если вдруг мы, например, не знали дорогу. Ведь для того Олимпийские игры и проходят в разных странах, чтобы мы знакомились друг с другом, чтобы узнавали о культуре и обычаях разных стран», — добавила спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.