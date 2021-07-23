Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Софья Великая рассказала, что акции против проведения Игр не коснулись праздника во время церемонии открытия

18:11
Теги:

Знаменосец российской делегации на Олимпиаде в Токио фехтовальщица Софья Великая рассказала, что акции против проведения Игр не коснулись праздника во время церемонии открытия.

«Акции протеста не слышали и не видели. Наоборот, пока мы ехали к стадиону, видели людей, которые приветствовали нас, махали нам, улыбались, и это было радостью и счастьем. Думаю, что если бы не было ограничений, все улицы были бы ими полны», — рассказала Великая ТАСС.

Во время церемонии у стадиона в Токио прошла акция протеста, в которой приняли участие около 50 человек, они находились примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления.

«Япония — это другой мир, завораживающий, интересный, необычный, и, хотя я бывала здесь не раз, мне хотелось бы узнать об этой стране еще больше. Японцы — замечательный народ, и когда мы приезжали сюда на сборы, каждый встречный был готов нам помочь, если вдруг мы, например, не знали дорогу. Ведь для того Олимпийские игры и проходят в разных странах, чтобы мы знакомились друг с другом, чтобы узнавали о культуре и обычаях разных стран», — добавила спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11974025

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Хорхе Масвидаль: «Фидель Кастро — кусок дерьма»
Открытие Олимпийских игр в Токио: смотреть прямую трансляцию
У сборной России до сих пор нет тренера. Почему РФС срывает дедлайны?
Переговоры РФС с Кунцем по поводу поста главного тренера сборной России зашли в тупик
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события