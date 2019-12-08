Софья Великая может уйти с поста главы комиссии спортсменов ОКР

Президент ОКР Станислав Поздняков выступил на Олимпийском саммите в Лозанне с заявлением по поводу ситуации вокруг возможной дисквалификации РУСАДА. Одним из последствий предполагаемого введения санкций может стать отставка фехтовальщицы Софьи Великой с поста руководителя комиссии спортсменов ОКР. Такая ситуация станет прямым вмешательством в автономию олимпийского движения.

— Если 9 декабря Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, в непростой ситуации окажется олимпийская чемпионка и действующая спортсменка Софья Великая, — отметил Поздняков. — Как член исполкома ОКР, она может попасть под предполагаемые ограничения со стороны ВАДА, что категорически противоречит позиции МОК в том, что спортсмены — главная движущая сила олимпийского движения, и их права должны соблюдаться. Причем санкции в отношении Исполкома ОКР предлагаются именно коллективные.

В нынешних обстоятельствах Софья была вынуждена подать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР. Таким образом, налицо прямое вмешательство в автономию олимпийского движения. В сложившейся ситуации ОКР будет отстаивать и защищать права спортсменов и своих членов, участников олимпийского движения, законными методами. По итогам обсуждений на полях олимпийского саммита могу сделать вывод, что значительное большинство участников Саммита разделяют позицию ОКР. (Алексей Рыбалко)