Смирнов считает, что российская команда достойно выглядела на церемонии открытия Игр в Токио
Почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов прокомментировал выход российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
В параде приняли участие около 60 российских спортсменов. Всего в состав команды на Игры вошли 335 российских олимпийцев.
«Наша команда выглядела на церемонии открытия Олимпиады очень достойно. В целом открытие, конечно, очень отличалось от предыдущих — церемония прохождения была короче, спортсменов было меньше, чем обычно, а по манере их поведения это больше напоминало церемонию закрытия, поскольку многие даже танцевали, а на открытии обычно все ведут себя более торжественно и официально. Наверняка это продиктовано создавшимися условиями и, возможно, веяниями времени, ведь теперь девиз игр не просто «Быстрее, выше, сильнее», а еще и «вместе», — цитирует Смирнова ТАСС.
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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