Смирнов считает, что российская команда достойно выглядела на церемонии открытия Игр в Токио

Почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов прокомментировал выход российских спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

В параде приняли участие около 60 российских спортсменов. Всего в состав команды на Игры вошли 335 российских олимпийцев.

«Наша команда выглядела на церемонии открытия Олимпиады очень достойно. В целом открытие, конечно, очень отличалось от предыдущих — церемония прохождения была короче, спортсменов было меньше, чем обычно, а по манере их поведения это больше напоминало церемонию закрытия, поскольку многие даже танцевали, а на открытии обычно все ведут себя более торжественно и официально. Наверняка это продиктовано создавшимися условиями и, возможно, веяниями времени, ведь теперь девиз игр не просто «Быстрее, выше, сильнее», а еще и «вместе», — цитирует Смирнова ТАСС.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.