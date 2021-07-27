Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио
22:35
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.
«Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать, удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном пресс-службой ОКР в Instagram.
Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. Олимпиада завершится 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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