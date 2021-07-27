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Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио

22:35
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.

«Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать, удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном пресс-службой ОКР в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Олимпии?скии? комитет России (@olympic_russia)

Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. Олимпиада завершится 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR108w2j32p/

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