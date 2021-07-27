Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий пожелал удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио.

«Всем нашим спортсменам, которым только предстоит стартовать, удачи и успехов. Вы — огромный пример несломленного духа, борьбы и высочайшего мастерства. Удачи, болеем», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном пресс-службой ОКР в Instagram.

Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. Олимпиада завершится 8 августа.