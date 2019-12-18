Следователь ВАДА не исключает, что CAS пересмотрит дела оправданных российских спортсменов

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Янгер допустил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) может изменить вердикт по российским спортсменам, которые ранее были оправданы по делу о допинговом скандале.

Янгер дал интервью журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту. В материале на сайте указано, что бывший начальник отдела приема проб и дозирования Московской лаборатории Евгений Кудрявцев участвовал в манипуляциях с допинг-пробами. В отчете ВАДА ранее было указано, что из базы данных были удалены сообщения о его участии в фальсификациях.

В 2018 году CAS оправдал 28 из 39 спортсменов из России, участвовавших в Олимпиаде-2014 Сочи. Ранее они были дисквалифицированы после доклада Макларена. Остальным 11 спортсменам смягчили наказание — они должны были пропустить одну Олимпиаду вместо пожизненной дисквалификации.

Янгер не исключает, что на основании новых данных дела могут быть пересмотрены.

— Мы отправим отчет в МОК, где укажем, что важный свидетель (Кудрявцев — прим. «СЭ») участвовал в сокрытии данных лаборатории, — сказал следователь. — Думаю, как только будут предъявлены новые доказательства, дело, несомненно, может быть открыто снова.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.