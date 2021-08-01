«Следи за своими пожирателями допинга». Российские болельщики возмущены обвинениями главы американской антидопинговой службы
Сегодня, 1 августа, гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал МОК в борьбе с допингом, особенно отметив Россию.
«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Это даже едва ли можно назвать ребрендингом, и он не остановит коррупцию в России», — заявил Тайгарт.
Российские болельщики возмущены обвинениями гендиректора:
«Вякнул представитель государства, чьи спортсмены едва ли не на 3/4 удивительным образом на ТИ. Мир заслуживает справедливости. Но ему ее не предоставляют».
«Если бы не бесхребетные чиновники в российском спорте, можно было этого провокатора Тайгерта жестко засудить за клевету».
«Следи за своими пожирателями допинга. А еще лучше опубликуй тесты своих. Нечего на зеркало пенять коли рожа крива».
«Американский план по изоляции России в действии! Эти твари будут продолжать вонять везде, где только возможно».
Игры в Токио завершатся 8 августа. В медальном зачете Россия занимает 5-е место, имея в активе 38 наград.
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