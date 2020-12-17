Скелетонистка Никитина: «На Олимпиаду нужно ехать даже в нейтральном статусе»

Бронзовая призерка Олимпиады по скелетону Елена Никитина прокомментировала новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Конечно, ожидаемое решение. Не очень приятно, что не разрешили выступать под флагом, опять повторяется история Олимпиады 2018 года. Но тем не менее хорошо, что спортсмены могут выступать и выигрывать медали. Потому что в Пхенчхане все прекрасно знали, откуда эти спортсмены, какую страну представляют. Все к этому и шло, поэтому, думаю, все были готовы морально и психологически. Естественно, нужно ехать даже в нейтральном статусе. Например, на прошлые Игры меня вообще не допустили, но, если бы была такая возможность, я бы поехала. Я с гордостью тогда болела за Никиту Трегубова, который принес России медали, и все прекрасно знали, откуда он», — приводит слова Никитиной RT.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года