Синхронистка Шишкина рассказала о питании спортсменов в Олимпийской деревне

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о питании спортсменов в столовой в Олимпийской деревне.

«О, да! Еда! Не знала, что самой животрепещущей и интересной темой последнего времени станет еда. Рассказываю про столовую в деревне атлетов. От Игр к Играм столовые похожи, поверьте моему опыту, это уже 3-я Олимпиада. В этот раз существенное отличие в том, что она двухэтажная. А так — столовая это большой ангар, по периметру шведский стол с раздачей. От стены к стене располагаются кухни всего мира.

Выбор большой, и мясо, и рыба, и гарниры, и свежие фрукты и овощи, и супы, и снеки, и халяль и много чего еще. В этот раз особенно порадовал стол для веганов. Я не переношу лактозу и ограничиваю глютен. Тут есть вкусная пицца с «несырным» сыром. Безглютеновые печеньки и разные виды растительного молоко.

Повсюду стоят санитайзеры и раковины с мылом. Входишь, обрабатываешь руки, надеваешь перчатки, берешь поднос, приборы и начинаешь выбирать еду. Можно брать что хочешь и сколько хочешь. Отдельно стоят столы с чаем и кофе, а также холодильники с прохладительными напитками и водой», — написала Шишкина в Instagram.

Соревнования по синхронному плаванию на Олимпиаде в Токио пройдут с 1 по 7 августа.