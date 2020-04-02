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Симона Байлз: «Плакала, когда узнала о переносе Олимпиады»

09:02
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Американская гимнастка Симона Байлз призналась, что расплакалась, когда узнала, что Олимпийские игры в Токио будут перенесены на год из-за пандемии коронавируса. 23-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка планировала закончить карьеру в нынешнем году.

— Я плакала, но понимала, что это правильное решение, — цитирует NBC Байлз. — Мы должны убедиться в том, что все будут здоровы. Когда новость пришла, мне было очень тяжело. Сейчас уже легче. Мне нужно провести в спорте еще один год. Думаю, через год я и другие спортсмены будем уже немного другими. Но это неизбежно.

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