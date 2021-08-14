Шойгу: «Армейцы выступили в Токио достойно, невзирая на надуманные претензии соперников»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался о спортсменах ЦСКА, представляющих клуб на Олимпиаде в Токио.
«Наши армейские спортсмены показали на Играх выдающийся результат. Для каждого из вас участие в Олимпиаде стало не только важнейшим рубежом в профессиональной карьере. Это была своего рода проверка ваших волевых качеств, работоспособности, целеустремленности, умения собраться перед решающим поединком. И вы ее достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников. Мы вами гордимся!» — цитирует Шойгу ТАСС.
Спортсмены ЦСКА представляли треть российской олимпийской сборной и добыли для нее 64 процентов всех наград: 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.
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