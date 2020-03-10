Сергей Шубенков: «Надеюсь, коронавирус пройдет. Хотелось бы попасть на Олимпиаду»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020. Он является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами.

— Сейчас серьезно тренируюсь, — цитируют Шубенкова «Известия». — Скоро сменится фаза подготовки — поеду на сборы. Ориентировочно в Сочи, но, возможно, в какое-то другое место. Сейчас хорошо себя чувствую, болячки прошлого сезона прошли. Надеюсь, что летом, несмотря ни на что, у меня получится полноценный сезон. Все проблемы решатся: федерацию восстановят, а коронавирус пройдет. Хотелось бы попасть на Олимпиаду.

— Перед Олимпиадой в Рио в 2016 году также была непростая ситуация с допуском российских спортсменов. Сейчас есть какие-то различия?

— Различий много на самом деле. Тогда это было как-то в новинку, сейчас все уже привыкли. Все равно ситуация свое развитие получила. То, что у нас есть сегодня, — это уже не 2016 год ни в коей мере. Не знаю, как это сжато прокомментировать, не вдаваясь в подробности. Просто чувствую, что всё по-другому, и реагировать надо как-то иначе. Впрочем, я уже спокойнее ко всему отношусь. Понимаю, что может быть всё что угодно.