Сергей Шубенков: «Если бы был выбор, то предпочел бы провести Олимпиаду в этом году»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал перенос Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Это, конечно, неприятная для меня история, — сказал Шубенков в эфире телеканала «Россия-24». — Если был бы выбор, то я, конечно, предпочел бы провести в этом году. С одной стороны это критично, с другой — для меня год туда, год сюда... Пока я еще могу себе позволить. Несмотря на перенос Игр, я не планирую оставлять 2020-й годом отдыха. Пока относительно чемпионата Европы в августе никаких изменений нет, его хотят провести. И международная федерация понимает, что если его отменить, то сезон не будет иметь смысла, потому что у нас еще заморозили выполнение олимпийских нормативов до 1 декабря.

По сути глобальная цель этим летом осталась только в чемпионате Европы. Мне, например, нельзя приезжать сразу на главный старт сезона, мне нужно делать к нему 4-5 подводящих старта, проверить себя в условиях крутых соревнованиях.