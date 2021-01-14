Сергей «Паук» Троицкий отреагировал на замену российского гимна «Катюшей»

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий прокомментировал возможную замену национального гимна песней «Катюша» на международных соревнованиях в ближайшее два года.

«Еще во время олимпиады в Пхенчхане мы призывали наших спортсменов не участвовать в ней. Против нас санкции ввели — а что от этого изменилось? Ничего уже не изменишь, случившихся фактов назад не отмотать. Сейчас та же ситуация — можно вообще не участвовать в этой Олимпиаде без гимна и флага.

Что касается самой песни, то в оригинальном исполнении она попахивает совковым, коммунистическим нафталином. Но, с другой стороны, такой выбор может быть приемлемым — он заряжает на положительный лад.

Можно было бы провести всероссийский конкурс, где сами люди могли бы представить новые обработки и «Катюши», и гимна. Чтобы это звучало современнее. Если бы измененное звучание не приняли бы — то и смысла нет ехать".

(Владимир Пушкарев)