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Сергей Лавров: «Недоброжелатели очень хотели, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок»

19:48
Сергей Лавров. Фото AFP
Сергей Лавров. Фото AFP
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что козни соперников не смогли испортить выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать.

От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Не случайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок. Не получится. Когда у нас есть такие парни и девчата, это все иллюзии, — добавил Лавров. — Кстати, руководство американского антидопингого комитета заявило, что результаты, которые показала российская команда, для него являются фильмом ужасов. Ужасов для тех, кто желал вам зла", — цитирует Лаврова ТАСС.

Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/12093407

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Иван Шитик все материалы автора

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