Сергей Лавров: «Недоброжелатели очень хотели, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что козни соперников не смогли испортить выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Нет сомнений, что ваши недоброжелатели очень хотели сделать все, чтобы над сборной России на протяжении всех Игр довлел злой рок. Эта затея провалилась. В истории олимпийского движения хэштег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать.

От всей души я вас поздравляю с этим великолепным результатом. Не случайно те, кто желал вам поражения и провала, просто желчно сетуют на то, что не до конца вас наказали, что нужно продолжать это делать, пока российский спорт не придет в упадок. Не получится. Когда у нас есть такие парни и девчата, это все иллюзии, — добавил Лавров. — Кстати, руководство американского антидопингого комитета заявило, что результаты, которые показала российская команда, для него являются фильмом ужасов. Ужасов для тех, кто желал вам зла", — цитирует Лаврова ТАСС.

Россияне заняли пятое место в медальном зачете Олимпиады. В активе российской команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.