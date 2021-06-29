Сенегал снялся с олимпийского отборочного турнира из-за коронавируса

Мужская сборная Сенегала по баскетболу отказалась от участия в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020 из-за четырех положительных тестов на ковид в расположении команды.

Африканцы находились на сборах в Германии и по законам этой страны в полном составе должны уйти на карантин. Таким образом, сенегальцы не поедут в Белград, где должны были сыграть на первом этапе отбора против сборных Пуэрто-Рико и Италии.

Эти команды автоматически выйдут в плей-офф и разыграют между собой первое и второе места в группе. В плей-офф их будут ждать две команды из группы А, где выступят Сербия, Доминиканская Республика и Филиппины. Путевку в Токио заработает только один победитель плей-офф. Сенегал в 2019 году участвовал в чемпионате мира, но потерпел три поражения в трех матчах. На Олимпиаде сенегальцы не выступали с 1980 года.