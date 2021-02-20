Сборные России по разным видам спорта смогут использовать логотип ОКР из-за санкций ВАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что сборные России по разным видам спорта смогут использовать специальный логотип ОКР для выступлений на международных соревнованиях.

«Большинство наших федераций будут использовать на чемпионатах мира свои собственные логотипы. В случае невозможности использования логотипа федерации будет использоваться логотип ОКР. Если несколько видов спорта закреплены под одной федерацией, тоже можно использовать в качестве единого логотип ОКР.

Работа над закреплением логотипа ОКР длилась 2 месяца. Прошла большая работа, чтобы коллеги из МОК утвердили порядок использования логотипа. Это также закреплено и ВАДА, поэтому никаких сомнений по соблюдению правил CAS не будет", — сказал Поздняков.

Из-за санкций ВАДА сборная России не сможет выступать под своим флагом и использовать национальный гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира. Эти санкции действительны для летних Игр в Токио и зимней Олимпиады в Пекине.

Летняя Олимпиада в Токио (Япония) пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся 4-20 февраля 2022 года.

(Сергей Федоров)