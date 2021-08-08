Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная США гарантировала себе победу в общекомандном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. 39-ю золотую медаль команде принесли американские волейболистки, которые в финале победили бразильянок со счетом 3:0.

Ранее женская команда США по баскетболу обыграла Японию и завоевала золото. Еще одну награду принесла велогонщица Дженнифер Валенте в омниуме.

Таким образом, в последний день Олимпиады в Токио сборная США обошла команду Китая по количеству золотых медалей и уже не опустится ниже первого места.

У США 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды, у Китая — 38 золотых, 32 серебряная и 18 бронзовых. На третьем месте — Япония (27-14-17).

Сборная России занимает 5-е место — 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Команда пропустила вперед себя Великобританию, которая занимает четвертое место (22-21-20). В расстановке этих мест изменений также уже не произойдет.