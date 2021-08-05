Сборная России вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России вернулась на пятое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Токио. Сегодня, 5 августа, российский боксер Альберт Батыргазиев принес команде 15-ю золотую медаль.

Сборная России по количеству наград высшего достоинства сравнялась с Великобританией, однако стоит выше по общему числу медалей.

У России 55 медалей (15-21-19). У Великобритании 49 (15-18-16).

Лидирует сборная Китая — 71 награда (32-23-16). Далеет идут США (84, 27-33-24), Япония (41, 21-7-13) и Австралия (38, 17-4-17).