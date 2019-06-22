Сборная России по выездке завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Токио

Сборная России по выездке впервые с 1992 года выступит на Олимпийских играх в командном зачете. Это стало известно по итогам специального отборочного турнира "Токийский тур", который состоялся в субботу, 22 июня, в конноспортивном комплексе Maxima Park.

Сборная России (Татьяна Костерина, Регина Исачкина, Елена Сиднева и Евгения Давыдова) одержали победу в Большом Призе с результатом 210,130%, обыграв команду Белоруссии (198,717%). Таким образом, на Олимпийские игры в Токио отправится три всадника от сборной России, которые будут бороться за медали в командном и личном зачете.

– Мы очень рады, что впервые за почти 40 лет мы едем на Олимпийские игры командой. Для каждого спортсмена – большая радость и гордость принимать участие в таком турнире за свою страну, – отметила президент ФКСР Марина Сечина. – Это победе предшествовала огромная, кропотливая работа. Поздравляем всех болельщиков и любителей конного спорта! Увидимся в Токио.

Лучший результат в Большом Призе показали Елена Сиднева и Фухур. Судьи оценили выступление пары в 72,022%, второй результат у Анны Карасевой и Зодиака (69, 804%), третье место у Татьяны Костерины и Дьяволессы (69,087%).

По окончании церемонии награждения состоялась пресс-конференция при участии обеих команд и Советника Президента ФКСР Максима Кретова.

Анна Карасева: "Мы не соперники, мы друзья. Конечно, команда России очень сильная. Я считаю, что у нас тоже получилось достойно выступить. У нас очень молодая команда. Сейчас уже стало понятно, раз Россия получила командную лицензию, то на группу С осталась всего одна личная лицензия, и мы все будем за нее бороться. Мы будем бороться не между собой, а за свою страну"

Татьяна Костерина: "Я первый раз выступала на Родине, обычно я выступаю в Европе, где я порой одна выступаю под флагом России. На этом турнире на всех нас была большая ответственность. Я полностью сконцентрировалась на своем выступлении, и каждый из нас сделал все раи этой победы".

Максим Кретов: "Сегодня завершился Токийский тур по выездке, поздравляю сборную команду России с победой. Также поздравляю сборную Белоруссии с шикарным выступлением, я уверен, что среди вас есть личники, которые поборются и получат личную лицензию и мы все вместе поедем на Олимпийские игры в Токио в 2020 году"

Через неделю, 30 июня, в Maxima Park состоится квалификация на Олимпийские игры по конкуру. За право поехать в Токио поборются сборный России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана.