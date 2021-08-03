Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Сегодня, 3 августа команда Великобритании опередила россиян по количеству золотых медалей на соревнованиях в Японии. Благодаря победе Джайлса Скотта в парусном спорте в классе «Финн» у британцев стало 13 золотых медалей. Всего у Великобритании 13 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. У России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Лидером в медальном зачете является сборная Китая, на счету которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте в зачете идет команда США (22 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей), на третьей строчке — Япония (18 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей).