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Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

10:17
Команда России на церемонии открытия Олимпиады-2020. Фото AFP
Команда России на церемонии открытия Олимпиады-2020. Фото AFP
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Сборная России опустилась на шестую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Россию опередила команда Великобритании. Сегодня, 4 августа, женская команда британок завоевала золото в парусном спорте в классе гоночных яхт «470». Теперь на счету Великобритании 14 золотых медалей — на одну больше, чем у России.

Всего на счету сборной Великобритании 14 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей. Россия идет на шестом месте с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями. Лидером зачета является Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей).

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Иван Торопцев все материалы автора

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