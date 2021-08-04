Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
10:17
Сборная России опустилась на шестую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио.
Россию опередила команда Великобритании. Сегодня, 4 августа, женская команда британок завоевала золото в парусном спорте в классе гоночных яхт «470». Теперь на счету Великобритании 14 золотых медалей — на одну больше, чем у России.
Всего на счету сборной Великобритании 14 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей. Россия идет на шестом месте с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями. Лидером зачета является Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей).
Читайте также
10
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю