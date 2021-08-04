Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

Сборная России опустилась на шестую строчку в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Россию опередила команда Великобритании. Сегодня, 4 августа, женская команда британок завоевала золото в парусном спорте в классе гоночных яхт «470». Теперь на счету Великобритании 14 золотых медалей — на одну больше, чем у России.

Всего на счету сборной Великобритании 14 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей. Россия идет на шестом месте с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями. Лидером зачета является Китай (32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей).