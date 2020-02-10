Молодежная сборная Бразилии до 23 лет отобралась на Олимпийские игры-2020. В решающем матче группового этапа квалификационного турнира она разгромила национальную команду Аргентины — 3:0.

Дубль оформил Матеус Кунья, еще один гол забил Паулиньо. Бразильцы вместе с аргентинцами пробились на Олимпиаду. Также участие в турнире гарантировали: сборные Японии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д`Ивуара, ЮАР, Саудовской Аравии, Кореи и Австралии

Оставшиеся два места будут разыграны в квалификационном турнире для зоны КОНКАКАФ в конце марта.

Бразилия — действующий победитель турнира.