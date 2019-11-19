Самуэльссон призывает отстранить сборную России от Олимпиады в случае подтверждения манипуляций с данными допинг-проб

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон призывает отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), еcли сообщения о манипуляциях с допинг-пробами подтвердятся. Он также считает, что и сборная России должна пропустить ближайшие Олимпиады в таком случае.

— Если это (манипуляции с пробами — прим. «СЭ») подтвердится, то Российское антидопинговое агентство должно быть отстранено еще раз, — цитирует шведа SVT. — И я не представляю, как после этого можно отправлять российских спортсменов на Олимпиаду в Токио и даже в Пекин. Думаю, что спортивным федерациям стоит обратить внимание на пример Международной федерации легкой атлетики (ИААФ — прим. «СЭ»), которая заявляет, что Россию не ждут на международных соревнованиях, за исключением нескольких нейтральных спортсменов.

Ранее стало известно, что ВАДА отправило на рассмотрение в международные спортивные федерации допинговые дела 47 российских спортсменов.

Эти дела основаны на данных московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году. Теперь международные спортивные организации должны рассмотреть дела и наказать виновных в случае необходимости.

Исполком Всемирного антидопингового агентства рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства до конца 2019 года. Исполком ВАДА сможет вынести решение по РУСАДА после получения соответствующей рекомендации комитета по соответствию. Рекомендация будет опираться на отчет следователей организации, которые сейчас изучают объяснения российской стороны появлению изменений в базе данных московской лаборатории.