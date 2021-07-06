Салах хотел сыграть на Олимпиаде, но «Ливерпуль» ответил отказом
10:22
Председатель Федерации футбола Египта Ахмед Мегахед объяснил, почему нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не попал в заявку сборной Египта на Олимпиаду в Токио.
«Мы начали разговаривать очень давно, потому что видели желание игрока принять участие в Играх, но позиция «Ливерпуля» не была окончательно ясна.
К сожалению, уже в июне я получил окончательный вердикт, что они его не отпустят. Это невыгодное для нас решение, но мы должны его уважать.
Я лично много раз говорил с представителями «Ливерпуля» по этому вопросу, но они ответили отказом», — цитирует функционера AP.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В турнире сборная Египта сыграет в одной группе с Испанией, Австралией и Аргентиной.
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