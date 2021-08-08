Садулаев пронес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио
14:30
В Токио началась церемония закрытия XXXII летней Олимпиады. Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Японии.
На церемонии начался парад стран-участников. Флаг команды Олимпийского комитета России пронес борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Всего на турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 71).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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