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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

РУСАДА рассмотрит подачу апелляции на санкции после вынесения решения ВАДА

14:52
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Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев заявил, что преждевременно апелляции со стороны РУСАДА на возможные санкции до окончательного вердикта ВАДА.

— Каждый может по-разному оценить уровень, насколько тяжелыми будут последствия, но необходимо дождаться решения, — приводит слова Ивлева ТАСС. — Рано говорить об оспаривании санкций. Исходя из финального решения, мы будем рассматривать полный спектр возможностей, которые можно было бы задействовать.

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