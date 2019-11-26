РУСАДА рассмотрит подачу апелляции на санкции после вынесения решения ВАДА

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Александр Ивлев заявил, что преждевременно апелляции со стороны РУСАДА на возможные санкции до окончательного вердикта ВАДА.

— Каждый может по-разному оценить уровень, насколько тяжелыми будут последствия, но необходимо дождаться решения, — приводит слова Ивлева ТАСС. — Рано говорить об оспаривании санкций. Исходя из финального решения, мы будем рассматривать полный спектр возможностей, которые можно было бы задействовать.