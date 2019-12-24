РУСАДА официально объявило о несогласии с решением исполкома ВАДА
16:37
Общее собрание членов РУСАДА приняло решение не соглашаться с решением исполкома ВАДА. Это значит, что теперь наш ждет процесс в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
— Рекомендации Наблюдательного совета полностью поддерживаем — отметил на брифинге президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer (компания, которая уже принимала участие в судебном процессе против МОК в связи с допинг-скандалом в Сочи. — Прим. «СЭ»). До 27 декабря гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу поручено оформить необходимые документы. (Дмитрий Кузнецов)
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис
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