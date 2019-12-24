Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020
Допинг

РУСАДА официально объявило о несогласии с решением исполкома ВАДА

16:37
ВАДА. Фото REUTERS., Reuters
ВАДА. Фото REUTERS., Reuters
Теги:

Общее собрание членов РУСАДА приняло решение не соглашаться с решением исполкома ВАДА. Это значит, что теперь наш ждет процесс в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

— Рекомендации Наблюдательного совета полностью поддерживаем — отметил на брифинге президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Интересы РУСАДА в CAS будет представлять компания Schellenberg Wittmer (компания, которая уже принимала участие в судебном процессе против МОК в связи с допинг-скандалом в Сочи. — Прим. «СЭ»). До 27 декабря гендиректору РУСАДА Юрию Ганусу поручено оформить необходимые документы. (Дмитрий Кузнецов)

Опрос

проголосовало: 21216
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир