РУСАДА не исключает возможности апелляции на решение CAS

И.о гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заметил, что не исключает, что решение Спортивного арбитражного суда о двухлетних санкциях на российский спорт и отстранении РУСАДА будет оспорено в Федеральном трибунале Швейцарии.

— Не все наши аргументы были восприняты арбитрами CAS, — сказал Буханов. — Мы считаем необоснованным отстранение РУСАДА, для этого нет никаких легальных причин. Теперь те аргументы, которые не нашли своего отражения в решении, будут взвешены тщательным образом вместе с нашими адвокатами.

Напомним, сегодня CAS ограничил российских спортсменов на ближайшие два года в праве на выступления на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под собственным флагом. На этих соревнованиях они будут представлены только в нейтральном статусе.

(Наталья Марьянчик)