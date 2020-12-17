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Допинг

РУСАДА не исключает возможности апелляции на решение CAS

20:43
РУСАДА прокомментировало решение CAS. Фото Reuters
РУСАДА прокомментировало решение CAS. Фото Reuters
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И.о гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заметил, что не исключает, что решение Спортивного арбитражного суда о двухлетних санкциях на российский спорт и отстранении РУСАДА будет оспорено в Федеральном трибунале Швейцарии.

— Не все наши аргументы были восприняты арбитрами CAS, — сказал Буханов. — Мы считаем необоснованным отстранение РУСАДА, для этого нет никаких легальных причин. Теперь те аргументы, которые не нашли своего отражения в решении, будут взвешены тщательным образом вместе с нашими адвокатами.

Напомним, сегодня CAS ограничил российских спортсменов на ближайшие два года в праве на выступления на Олимпийских играх и на чемпионатах мира под собственным флагом. На этих соревнованиях они будут представлены только в нейтральном статусе.

(Наталья Марьянчик)

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