Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета о несогласии с санкциями ВАДА

Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

— Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA, — приводит слова генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой ТАСС.

9 декабря исполком ВАДА единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.