Руководитель антидопингового агентства Норвегии разочарован тем, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде

Руководитель антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм заявил, что российские спортсмены не должны были быть допущены к участию в Олимпийских играх-2020 в Токио.

6 августа женская сборная Норвегии по гандболу проиграла России в полуфинале Олимпиады — 26:27.

«Складывается впечатление, что многие уже и забыли, что против России действуют какие-то там санкции. Я сомневаюсь, что многие сейчас об этом вообще задумываются. Когда через несколько лет все это станет прошлым, этот эпизод может оказаться одним из самых серьезных поражений в борьбе за целостность международного спорта», — приводит слова Сульхейма VG.

Российские спортсмены на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC — Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.