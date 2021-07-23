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Рублев показал язык во время включения Михайлова и Великой с открытия Олимпиады в Токио

16:12
Андрей Рублев (в центре). Фото Скриншот трансляции Первого канала
Андрей Рублев (в центре). Фото Скриншот трансляции Первого канала

Российский теннисист Андрей Рублев отметился в эфире церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Во время включения знаменосцев российской команды Софьи Великой и Максима Михайлова в эфире Первого канала Рублев подошел к спортсменам, показал язык в камеру и помахал рукой.

Андрей Рублев (в центре). Фото Скриншот трансляции Первого канала
Андрей Рублев (в центре). Фото Скриншот трансляции Первого канала

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Рублев проведет первый матч на Играх завтра, 24 июля, в парном разряде. Вместе с Кареном Хачановым он сыграет против американцев Раджива Рама и Фрэнсиса Тиафо. В первом круге одиночного мужского разряда Рублев встретится с японцем Кеи Нисикори. Игра состоится 25 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события