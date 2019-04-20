Рожков назначен на должность шефа миссии делегации России на Паралимпийских играх 2020 в Токио

Павел Рожков утвержден на должность шефа миссии паралимпийской делегации Российской Федерации на XVI Паралимпийских летних играх 2020 в Токио (Япония), информирует официальный сайт ПКР.

Решение было принято на заседании Исполкома Паралимпийского комитета России под руководством президента ПКР Владимира Лукина в Элисте (Республика Калмыкия) в зале заседания Правительства Республики Калмыкия.



Рожков выступил с докладом по первому вопросу "О восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном Паралимпийском комитете и подготовке паралимпийских сборных команд России к участию в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония) и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китай)".

Напомним, что в марте вступило в силу решение о восстановлении прав ПКР. Решение об условном восстановлении прав российской организации было озвучено 8 февраля. До 15 марта стороны должны были согласовать детали выполнения российской стороной условий восстановления.

Напомним, членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на фоне допингового скандала, отразившегося в данных из доклада Ричарда Макларена. Российские

паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016, а в Пхенчане-2018 принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Восстановление является условным на ближайшие три года. При этом российские паралимпийцы смогут выступать под своим флагом на международных соревнованиях.