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Российский скалолаз Рубцов намерен завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

15:20

Россиянин Алексей Рубцов заявил о намерении выйти в финал олимпийских соревнований по скалолазанию.

Отметим, скалолазание впервые будет представлено на Олимпийских играх в Токио, награды будут разыграны в дисциплине «многоборье».

«Конечно, у меня есть желание побороться за золото, но помимо этого хочется показать, что скалолазание — это яркий, достойный и красивый вид спорта. Хорошо себя чувствую сейчас, травм нет, здоровье позволяет показать результат. У меня лучшая форма в этом году, так что надеюсь показать достойное лазанье на Играх. Во время Олимпиады у меня будет день рождения, вместо празднования планирую в этот день отобраться в финал и потом уже побороться за подиум», — цитирует Рубцова ТАСС.

Соревнования по скалолазанию на Олимпиаде пройдут с 3 по 6 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11963461

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Виктория Кравченко все материалы автора

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