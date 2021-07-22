Российский скалолаз Рубцов намерен завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Россиянин Алексей Рубцов заявил о намерении выйти в финал олимпийских соревнований по скалолазанию.

Отметим, скалолазание впервые будет представлено на Олимпийских играх в Токио, награды будут разыграны в дисциплине «многоборье».

«Конечно, у меня есть желание побороться за золото, но помимо этого хочется показать, что скалолазание — это яркий, достойный и красивый вид спорта. Хорошо себя чувствую сейчас, травм нет, здоровье позволяет показать результат. У меня лучшая форма в этом году, так что надеюсь показать достойное лазанье на Играх. Во время Олимпиады у меня будет день рождения, вместо празднования планирую в этот день отобраться в финал и потом уже побороться за подиум», — цитирует Рубцова ТАСС.

Соревнования по скалолазанию на Олимпиаде пройдут с 3 по 6 августа.