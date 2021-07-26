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Российский рапирист Бородачев вел со счетом 14:9, но проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2020

10:23
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Российский рапирист Кирилл Бородачев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио, проиграв Чюн Ка Луну из Гонконга со счетом 14:15.

Отметим, что Бородачев по ходу поединка вел со счетом 14:9.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Рапира, личное первенство

1/4 финала

Кирилл Бородачев (Россия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 14:15

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