Российский рапирист Бородачев вел со счетом 14:9, но проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2020
10:23
Российский рапирист Кирилл Бородачев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио, проиграв Чюн Ка Луну из Гонконга со счетом 14:15.
Отметим, что Бородачев по ходу поединка вел со счетом 14:9.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Рапира, личное первенство
1/4 финала
Кирилл Бородачев (Россия) — Чюн Ка Лун (Гонконг) — 14:15
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