Российский прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко дисквалифицирован на 4 года. Спортсмен наказан за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает сайт Athletics Integrity Unit (организации по борьбе с допингом в легкой атлетике), Лысенко получил наказание по решению CAS (Спортивного арбитражного суда в Лозанне).

Все его результаты, начиная с 3 августа 2018 года, аннулированы. Дисквалификация будет длиться до 3 августа 2022 года. Таким образом, он пропустит летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат мира-2022.

Срок дисквалификации отсчитывается со дня временного отстранения от соревнований. При этом итоговое наказание спортсмена должно было составить шесть лет, но ему сократили срок на два года за помощь в предъявлении обвинений экс-президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину и члену правления организации Артуру Карамяну.