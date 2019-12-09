ВАДА: российский флаг не может быть поднят на международных соревнованиях на протяжении четырех лет

Флаг России не может быть поднят на крупных международных соревнованиях на протяжении четырех лет. Такое решение утвердил исполком ВАДА.

25 ноября ВАДА на своем сайте опубликовало список санкций, которые предлагает комитет по соответствию за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В список санкций, рекомендованных комитетом по соответствию ВАДА для исполкома, вошли:

— представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте Кодекса ВАДА;

— представители/чиновники российской власти не могут участвовать или посещать в течение четырех лет Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира и другие крупные соревнования. То же самое относится и к руководителям Олимпийского комитета России;

— Россия не имеет права принимать в течение ближайших четырех лет никакие крупные международные соревнования. Те турниры, которые уже запланированы, по возможности должны быть перенесены в другие страны. Также нам запрещено претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года;

— российский флаг не может подниматься ни на каких соревнованиях в течение четырех лет;

— российские спортсмены и их персонал могут участвовать в международных соревнованиях только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. Представлять свою страну они не могут;

— Россия должна выплатить ВАДА максимальный штраф в размере 100 тысяч долларов либо 10 процентов от годового бюджета ВАДА.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн