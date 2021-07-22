Российский чиновник, у которого МОК хочет отобрать аккредитацию на Олимпиаду, будет ждать решения CAS до 24 июля

Срок решения CAS по апелляции президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова к МОК продлен до 23:59 23 июля по токийскому времени, стало известно «СЭ». Сегодня в выездном отделении Спортивного арбитражного суда прошло онлайн-слушание по делу Агапитова. Международный олимпийский комитет лишил его аккредитации на Игры в Токио. Согласно критериям, официальные лица не должны «иметь личную историю, связанную с каким-либо нарушением антидопинговых правил и/или санкциями».

Агапитов был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы в 1994 году. Ранее CAS восстановил право участвовать в Олимпиаде российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.