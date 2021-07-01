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Российским синхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем на Олимпиаде в Токио

12:54
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Многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина сообщила, что российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках.

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы — произвольная программа «Пауки», техническая программа «Калинка. Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь.

Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему", — цитирует Ромашину ТАСС.

Из-за санкций ВАДА российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11797087

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