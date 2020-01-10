Российские всадники завоевали две олимпийские лицензии в конном спорте

Российские троеборцы Александр Марков и Валерий Мартышев получили лицензии на Олимпийские игры в Токио в личном зачете. Всадники заняли два первых места в Олимпийском рейтинге группы С, итоги которого опубликованы Международной федерацией конного спорта (FEI), сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

В командном зачете путевку в Токио от группы С завоевала сборная Польши, победив в квалификационном олимпийском турнире, который состоялся в мае в Баборовке. У сборной России по троеборью остаются шансы быть представленной в качестве композитной команды. Решение по данному вопросу FEI примет 17 февраля.

Для российских всадников это будут вторые Олимпийские игры в карьере: Марков выступал в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Мартышев — в 2008 году в Пекине. По итогам 2019 года Марков входит в топ-50 лучших троеборцев мира.